Pandemiczne refleksje i abstrakcyjny humor. Nowa płyta Jacka "Budynia" Szymkiewicza

Poznaliśmy go ponad dwie dekady temu jako wokalistę i gitarzystę zespołu Pogodno. Mimo sukcesów grupy na rodzimej scenie alternatywnej, Jacek Szymkiewicz z czasem rozpoczął solową działalność. Debiutancki album muzyka firmowany pseudonimem Budyń ukazał się w 2004 roku. Znakiem rozpoznawczym twórczości artysty jest śmiałe przekraczanie granic gatunkowych i abstrakcyjny humor. Takie piosenki zdominowały cztery wydane do tej pory płyty Szymkiewicza.

Najnowsze wydawnictwo muzyka powstało z udziałem jazzowej grupy Chango. Znajdującym się na niej piosenkom blisko do klasyki rodzimego big-bitu z lat 60., ale słychać w nich też echa twórczości Macieja Maleńczuka z grupą Homo Twist. Teksty do tych utworów powstały w czasie pandemii, nic więc dziwnego, że Szymkiewicz mierzy się w nich z takimi tematami, jak śmierć i samotność. Artyście daleko jednak do pesymizmu – bo te smutne refleksje równoważy sowizdrzalskim humorem.