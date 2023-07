Pan Zbigniew z Wieliczki znalazł sposób na wysokie ceny materiałów budowlanych. Domy tworzy z tektury i patyków, tyle że w miniaturze

- Jeśli jakiś projekt jest już prawie na ukończeniu, to musza nad nim pracować do końca. Kilka razy próbowałem odłożyć pracę i zasnąć, bo było już późno. Niestety nie mogłem spać. Musiałem wstać, dokończyć prace i wtedy zasypiałem. To zajęcie mocno mnie pochłania. Ale podkreślam, że to bardzo pozytywne uczucie - mówi artysta.