"Pan Molier prosi do tańca". Nowy spektakl baletu Cracovia Danza

- To będzie prawdziwie molierowskie widowisko, wszystko się w nim połączy - zapowiadała spektakl Romana Agnel, dyrektorka baletu Cracovia Danza. - Pierwsza z historii, "Małżeństwo z musu" ukończone w 1664, zilustruje początki związków sztuki teatralnej i tańca, kiedy ich zestawienie opierało się na wymianie poszczególnych scen-obrazów, a opowieść była przedstawiona równolegle, ale nie przenikała się. Następne sztuki, jak "Mieszczanin szlachcicem" z 1670 czy "Chory z urojenia" z 1673 roku, to już zupełnie inaczej zbudowane opowieści, w których tancerze i aktorzy grają razem - tańczą i opowiadają to swoimi narzędziami, ale robią to wspólnie - opowiada dyrektorka Baletu i reżyserka sztuki.