Pałac Tarnowskich w końcu doczeka się remontu. W dawnej siedzibie Radio Kraków powstanie hotel

„Dworek Tarnowskich” stanowiący kompleks pałacowy z częścią amfiteatru zlokalizowanego w centrum Krakowa przy ul. Szlak 71 o łącznej powierzchni użytkowej około 2060 m kw. wraz z projektem inwestycyjnym związanym z przebudową powierzchni nieruchomości, zmianą ich sposobu użytkowania.

Inwestycja to zakup zabytkowego budynku pałacowego z XVI w. zlokalizowanego w Krakowie, przy ulicy Szlak, Stare Miasto. Budynek pałacowy to dawny Dwór Montelupich, potocznie znany pod nazwą „Pałac Tarnowskich”. Pałac z otaczającym go ogrodem położony jest po północnej stronie krakowskiego Starego Miasta, nieopodal Bramy Floriańskiej i Barbakanu, na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Kleparz.

Wizualizacja Pałacu Tarnowskich zamieszczona na stronie inwestora Screen ze strony howellestates.com.pl

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Krakowie, przy ulicy Szlak, Stare Miasto. Nieruchomość usytuowana w kwartale zabudowy śródmiejskiej, ograniczonym ulicami Szlak, Pędzichów, Św. Filipa, Warszawska. Otoczenie nieruchomości stanowi zwarta zabudowa śródmiejska w przeważającej części z początku XX w. Wzdłuż samej ulicy Szlak przeważającą zabudowę stanowią kamienice XX – wieczne. W bezpośrednim sąsiedztwie, po przeciwnej stronie ul. Szlak od strony północnej – znajdują się zabudowania Politechniki Krakowskiej, od strony południowej sąsiedztwo stanowi Park J. Kurka. Od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Warszawskiej i planowanego przedłużenia Pawiej, znajduje się Galeria Krakowska oraz Krakowskie Centrum Komunikacyjnym z zabytkową halą dworca kolejowego Kraków Główny wraz z peronami i łączącymi je przejściami podziemnymi i nadziemnymi Regionalny Dworzec Autobusowy. Odległość działek od zabytkowego Rynku wynosi około 750 m w linii prostej. Od strony północnej w odległości ok. 200 przebiega Aleja Trzech Wieszczów pierwsza obwodnica centrum miasta, zapewniając dogodny dojazd do nieruchomości. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Na ulicy Szlak usytuowane niewielkie obiekty handlowo – usługowe w parterach kamienic.