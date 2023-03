Pacjenci szpitala Babińskiego opiekują się dzikimi kotami. To nie jest zwykły obowiązek, ale forma terapii

Chociaż przepisy sanitarne zabraniają by koty mogły przebywać na oddziałach Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, to w niczym nie przeszkadza, by w pacjenci mogli się nimi opiekować w przyoddziałowych ogródkach.

- Zwrócono się także do szpitala Babińskiego, który zajmuje budynki w zabytkowym zespole szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie. Zrobiliśmy rozpoznanie na oddziałach, które z nich przyjmą budki wszakże pod warunkiem, że zapewnią one wprowadzenie stosownej terapii, czyli opieki nad budkami i ich ewentualnymi lokatorami - mówi nam Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.

W czasie wyjść do przyoddziałowych ogródków, pacjenci i zwierzęta okazują sobie wiele czułości. Podopieczni szpitala na przykład losują, kto w danym dniu będzie czworonogi głaskał i karmił. Wbrew pozorom dzikie koty, które powinny stronić od ludzi, wcale się nie boją i nie uciekają, a wręcz przeciwnie lgną do pacjentów i pozwalają się im głaskać.

Od kiedy są tutaj koty? Rzecznik szpitala odpowiada przewrotnie, że "pewnie od zawsze". Na oddziale sądowym są już pewnie z 10 lat. Część z nich mieszka właśnie we wspomnianych budkach, ale zasadniczo nikt ich nie śledzi, więc mają zupełną wolność w tym, kiedy się pojawiają i znikają.

Czy każdy pacjent wybiera taką formę terapii? - To oczywiście zależy od ich stosunku do zwierząt, bo w końcu to ludzie, którzy mają swoje preferencje odnośnie kontaktu ze zwierzętami, chciałem powiedzieć jak ludzie zdrowi, ale to przecież tacy sami ludzie jak my, tylko czasem bardziej cierpią, gdy nadchodzi zaostrzenie choroby - mówi Maciej Bóbr.