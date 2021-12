Ozdrowieniec nie znaczy zdrowy. Długa droga do zdrowia po COVID-19

Pani Anna i jej mąż na COVID-19 zachorowali w styczniu. Choć od tego czasu minęło już kilka miesięcy, to skutki choroby odczuwają nadal.

- Czuję jakby przybyło mi 20 lat. Przed zachorowaniem codziennie jeździłam do pracy na rowerze kilka kilometrów, teraz pokonanie nawet krótkiego dystansu spacerem jest dla mnie niewyobrażalnym wysiłkiem – mówi kobieta.

Trudności z oddychaniem, zmęczenie, bóle mięśni, problemy z pamięcią - to tylko niektóre z pocovidowych powikłań. Szansą na powrót do zdrowia jest intensywna rehabilitacja. Kiedy potrzebna jest specjalistyczna pomoc, pacjenci z Małopolski trafiają m.in. do Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Od kwietnia lekarzom z tego ośrodka na nogi udało się postawić ponad 800 pacjentów. W całym województwie było ich blisko 3 tys.

- Widzimy u nas niezwykle ciężkie przypadki i często spektakularne poprawy. Przywieziono do nas pana, wniesiono go na noszach, nie mógł nawet mówić. Rodzina mówiła nam, ze konsultowali jego przypadek z lekarzem z Krakowa, który zalecił im szukać hospicjum bądź domu opieki, bo nie dawał nadziei na jego powrót do zdrowia. Bliscy się jednak nie poddali i przywieźli go do nas. Po sześciu tygodniach rehabilitacji, mężczyzna mógł już poruszać się na wózku inwalidzkim. Wiemy od rodziny, że po powrocie do domu zaczął chodzić. To z jednej strony ogromne sukcesy, z drugiej dramaty, bo takich ciężkich przypadków jest naprawdę bardzo dużo – tłumaczy Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.