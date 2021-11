Otwierają dwór Konopków w Modlnicy. Uczelnia zaprasza do pańskich pokoi i na spacer po parku [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Modlnicy w ostatnich latach na dwór patrzyli zza murów. Nie mogli zwiedzać obiektu, spacerować po parku. Teraz Władze uczelni chcą współpracować z gminą Wielka Wieś. Organizować tu uroczystości i spotkania kulturalne, promocyjne, edukacyjne. W tym celu prof. Jacek Popiel, rektor UJ i Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś podpisali list intencyjny.

W chwili kiedy władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły ostateczną decyzję o renowacji tego pięknego dworku, nie było wątpliwości, że jest potrzeba współpracy z gminą Wielka Wieś, na terenie której jest usytuowany. To jest wpisane w wizję uczelni, jako oddziaływanie uniwersytetu na środowiska, w których on funkcjonuje. A miejsce jest szczególne, bo w tej chwili jest to jedyny nasz ośrodek konferencyjny, który znajduje się poza Krakowem i którym chwalimy się przy każdej okazji. Nie wyobrażamy sobie, by był on zamknięty dla lokalnej społeczności. Ten dwór od początku był miejscem, które oddziaływało na otoczenie. Szczególnie było to widoczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.