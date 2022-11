Otwarto nowy prywatny akademik w Krakowie. Wypas dla studentów z kasą Piotr Rąpalski

Wyrósł tuż przy Błękitku. Potężny, długi nowy akademik student depot to kolejny w mieście, który oferuje nowoczesne wnętrza i pokoje dla studentów. Czy zakorkuje okolice i rondo Grzegórzeckie? Zobaczymy. Zarządcy twierdzą, że studenci będą korzystać głównie z komunikacji miejskiej, rowerów i hulajnóg. Ale skoro mają pieniądze na wynajem pokojów w prywatnym akademiku, to może mają też samochody... Zarządca przekonuje jednak, że to głównie studenci z zagranicy, którzy aut w Krakowie raczej nie posiadają. Tak czy siak, pokoje są już wynajęte, a właściciel zaprezentował wnętrza akademika. Zobaczcie!