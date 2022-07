Otwarcie Klubu Olimpijskiego w Krakowie. Gościem uroczystości byli prezydent RP Andrzej Duda i przewodniczący MKOl Thomas Bach

- Bardzo się cieszę, to właśnie w moim mieście, Krakowie zatliło się to maleńkie ognisko olimpijskie, które dzisiaj mocno płonie - mówi prezydent Duda. Dodał: - Wtedy igrzyska olimpijskie były skromne, teraz to największe wydarzenie sportowe na świecie. Co najważniejsze - niezmienne jest to, że medal olimpijski nadal jest dla wielu sportowców marzeniem, czasami niedoścignionym. Zobaczenie z bliska, poczucie atmosfery igrzysk jest czymś niesamowitym. Dziękuję, że mam możliwość ponownego spotkania się z rodziną olimpijską, to wzruszające, wiele razy słuchaliśmy wspólnie, ze łzami w oczach, Mazurka Dąbrowskiego.