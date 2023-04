Oto najpiękniejsze miejskie plaże w stolicy. Sprawdź najlepsze plaże w Warszawie na majówkę 2023 i wakacje

Gdzie najlepiej spędzić majówkę w Warszawie

Nadchodzący sezon letni również sprzyja relaksowi nad wodą. Nie trzeba jednak wyjeżdżać na Mazury czy nad morze, by poczuć się jak na wakacjach. Warszawa ma wiele urokliwych plaż, które zachęcają do spędzenia wolnego czasu wśród natury.

Majówka to idealny czas na wypoczynek i relaks, a jeśli nie masz czasu na wyjazd za miasto, to miasto samo w sobie może być doskonałym miejscem na plażowanie. Warszawa oferuje wiele miejskich plaż, które zapewnią ci wakacyjny klimat i ochłodę podczas letnich upałów.

Plaże miejskie nad Wisłą w Warszawie idealne na majówkę i wakacje

Plaże po prawej stronie Wisły to idealne miejsca na relaks i zabawę z rodziną czy przyjaciółmi. Znajdują się tutaj m.in. plaża Poniatówka i plaża Romantyczna. Pierwsza z nich to najpopularniejsza plaża miejska w Warszawie. Plaża Romantyczna natomiast, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce idealne dla par, które chcą miło spędzić czas. Zlokalizowana jest w pobliżu zbiegu ulicy Romantycznej i Rychnowskiej.

Plaże po prawej stronie Wisły to przede wszystkim tereny zielone i miejsca piknikowe. Znajdują się tam m.in. plaża Rusałka oraz plaża przy parku Skaryszewskim. Ta pierwsza to miejsce idealne na odpoczynek od zgiełku miasta. Znajdziemy tam ławki, hamaki oraz miejsca do grilowania. Plaża przy parku Skaryszewskim to także urokliwe miejsce, w którym można spędzić czas wśród zieleni i wody.