Oto najmodniejsze fryzury na studniówkę 2023. Przykłady i wzory z bali studniówkowych w krakowskich liceach. Zdjęcia

Najmodniejsze fryzury na studniówkę 2023

A w nim chociażby: K jak Kreacja - to jeden z najdroższych - zaraz po kosztach organizacji imprezy - punktów studniówki. Warto jednak zaznaczyć, że o ile panowie mają ograniczone możliwości zaoszczędzenia na studniówkowym stroju, o tyle panie mają tu spore pole do popisu. Sukienka nie musi być nowa ani tym bardziej kosztowna. Najważniejsze, żeby kreacja dobrze leżała oraz dodawała uroku uczestniczce balu. Musi być wygodna, nie powinna krępować ruchów, cisnąć ani uwierać. Sukienkę można pożyczyć od koleżanki, można kupić używaną albo z drugiej ręki. Biorąc pod uwagę wysokie koszty imprezy, warto rozważyć oszczędności na zakupie drogiej kreacji. Tym bardziej, że zwykle kobiety nie przepadają za ponownym występem w tej samej sukience. A jeśli dodamy do tego fakt, że sukienka z drugiej ręki jest jednocześnie bardziej eko: może będzie to istotny argument za takim właśnie wyborem?