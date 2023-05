Oto najbardziej niezwykłe hotele na świecie. Tutaj odpoczniesz w nietypowej atmosferze w... jaskini lub w towarzystwie żyraf

Niezwykłe hotele z unikatowymi atrakcjami

Pierwszy hotel na naszej liście to Giraffe Manor w Kenii. Jednymi z jego mieszkańców są... żyrafy. Są one tam na porządku dziennym, odwiedzając gości podczas posiłków czy leniuchując na trawniku. W Giraffe Manor można poczuć się jak w bajce – spacerując po ogrodzie, zawsze towarzyszą ci przyjazne żyrafy, które można karmić z ręki.

Nudzą cię standardowe hotele? Sprawdź najbardziej niezwykłe hotele na świecie, które oferują noclegi w nietypowej atmosferze. Od afrykańskiego hotelu, gdzie żyrafy spacerują na terenie obiektu, do jaskiniowego hotelu w Turcji , w którym można spać w autentycznej jaskini, każdy z tych hoteli oferuje niezwykłą atmosferę, która zagwarantuje wyjątkowe wakacje.

Śniadanie z żyrafami w Kenii, nocleg w jaskini w Turcji

Kolejny hotel, który z pewnością przyciągnie uwagę, to Hotel Marques de Riscal w Elciego w Hiszpanii. Ten futurystyczny budynek został zaprojektowany przez Franka Gehry'ego, słynnego architekta znanego z projektowania Guggenheim Museum w Bilbao. Hotel zlokalizowany jest na winnicach w regionie Rioja Alavesa, co zapewnia gościom niezapomniane widoki. W hotelu znajduje się spa, restauracja z dwiema gwiazdkami Michelin oraz wiele innych udogodnień. Hotel Marques de Riscal to doskonałe miejsce dla miłośników architektury, wina i luksusu.