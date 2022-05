Oto głos krakowskich artystów. Rozpoczęły się Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – Terytoria

Krakowskie Spotkania Artystyczne to projekt, który "ma pokazać możliwości, zakres działań i profesjonalizm współczesnych artystów, propagować postawy oparte na świadomości tożsamości kulturowej, przedstawić Kraków, jako jeden z najważniejszych ośrodków artystycznych Polski i Europy, wykazać potencjał rodzimych twórców oraz rolę, jaką odgrywają we współczesnej sztuce w skali ogólnopolskiej i światowej. Ma stanowić próbę charakterystyki aktualnych problemów świata, przedstawionych poprzez działania artystyczne wpisujące się w wymiar sztuki XXI wieku oraz stać się promocją rodzimych twórców, Miasta Krakowa i Małopolski" - informują organizatorzy.

Na festiwal złożą się wystawy, głównie zbiorowe, organizowane przez krakowski Związek Polskich Artystów Plastyków oraz wystawy towarzyszące – indywidualne lub zbiorowe, organizowane przez instytucje kultury i krakowskie galerie sztuki współczesnej.

"Hasło projektu – Terytoria, odnosi się do szeroko rozumianych obszarów ludzkiego funkcjonowania w zakresie miejsca życia i pracy oraz prywatnej przestrzeni ograniczonej zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, uwarunkowaniami lub okolicznościami. Punkt wyjścia prezentowanych na wystawach prac ma stanowić odwołanie się do trwającej od zimy 2019 roku ogólnoświatowej pandemii coronavirusa Covid-19 oraz do trwającej obecnie agresji Rosji na Ukrainę, które zmieniły świat i postrzeganie człowieka w zakresie wolności, niezależności oraz bezpieczeństwa i niespodziewanego zagrożenia" - wyjaśniają organizatorzy.