Oszuści zaatakowali seniorów w powiecie krakowskim. Zrywali ze snu mieszkańców gmin Skawina, Krzeszowice, Czernichów Barbara Ciryt

26.02.2014. gdansk nz debata pod haslem bezpieczny senior informujaca o oszustwach popelnianych na staruszkach fot. tomasz bolt / polskapresse ..dziennik baltyck Tomasz Bolt/Polskapresse Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Próby wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców powiatu krakowskiego prowadzili oszuści w minionym tygodniu. Używali metody „na wnuczka” i „na wypadek”. Przeprowadzili skomasowany atak. Jeden z mieszkańców, którzy byli nękani przez oszustów opowiada nam, że zadzwonili do niego około godz. 23. Wyrwany ze snu usłyszał opowieść oszustki udającej jego synową, że syn spowodował wpadek, potrącił kobietę, a żeby nie poszedł do więzienia potrzebuje pieniędzy. Tacy oszuści co jakiś czas uaktywniają się na terenie całego powiatu krakowskiego.