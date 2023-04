Oszuści bezwzględnie wyłudzali pieniądze od seniorów. Kobieta i mężczyzna zatrzymani przez krakowskich policjantów

Wypytywali o stan konta

18 kwietnia br. policjanci przyjęli zgłoszenie od 77-letniej mieszkanki Bronowic o oszustwie, do którego miało dojść tego samego dnia w godzinach popołudniowych. Wówczas to, do kobiety najpierw zadzwoniła osoba podająca się za pracownika poczty z prośbą o potwierdzenie danych i adresu zamieszkania, a następnie kobieta podająca się za pracownika banku, wypytująca o środki zgromadzone na koncie.