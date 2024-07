Ostrzeżenie przed burzami dla Krakowa i Małopolski. Możliwy grad

IMGW: Prognozowane są lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18.11 do godziny 5 rano 11 lipca. Prawdopodobieństwo zdarzenia określono na 80 procent.

Synoptycy od rana ostrzegali również przed upałami. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10 lipca od 28 stopni do 31 stopni, w kolejne dni od 32 stopni do 35 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 17 stopni do 23 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje dziś do późnych godzin wieczornych.