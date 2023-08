Ostrzeżenie dla Małopolskiego 30.08.2023 20:30, Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 30.08.2023 20:30 do: 31.08.2023 01:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zl. Skawy po zb. Swinna Poreba, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy od 20:17/30.08.2023 do 01:00/31.08.2023.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.