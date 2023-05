Ostrzeżenie dla Małopolskiego 29.05.2023 15:07, Utrudnienie na dk 28

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK 28

Obowiązuje od: 29.05.2023 15:07 do: 29.05.2023 23:59

Osuwisko drogi. Zablokowany pas ruchu w kierunku Mszany Dolnej. Wprowadzono ruch wahadłowy dla samochodów osobowych, ruch dla samochodów ciężarowych skierowano ma objazd drogą wojewódzką dw 964 przez Kasinę Dolną i następnie drogą powiatową przez Skrzydlną, Porąbkę i w Dobrej powrót na drogę krajową DK 28. Ograniczenie prędkości do 40km/h.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.