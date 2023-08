Ostrzeżenie dla Małopolskiego 27.08.2023 11:32, Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 310

Ostrzeżenie RSO: OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR: 310

Obowiązuje od: 27.08.2023 11:32 do: 27.08.2023 18:00

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:10 dnia 27.08.2023 do godz. 18:00 dnia 27.08.2023

Obszar: zlewnia Skawy do ujścia Skawicy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, na Skawie w profilu Jordanów, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody powyżej bądź przy stanie zbliżonym do stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.