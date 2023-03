Ostrzeżenie dla Małopolskiego 27.03.2023 06:00, Oblodzenie

Ostrzeżenie RSO: OBLODZENIE

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 27.03.2023 18:00

Województwo małopolskie powiaty: nowotarski i tatrzański.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C. Ujemna temperatura powietrza będzie się utrzymywać aż do środy.

Ostrzeżenie RSO: OBLODZENIE

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 28.03.2023 08:00

Województwo małopolskie powiaty: suski.

Powyżej 500 m n.p.m. od godziny 13:00 a poniżej 500 m n.p.m. od godziny 20 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C. Ujemna temperatura powietrza będzie się utrzymywać aż do środy.

Ostrzeżenie RSO: PRZYMROZKI

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 30.03.2023 09:00

Województwo małopolskie powiaty: nowotarski i tatrzański.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy około -8°C, przy gruncie do -10°C, w nocy z wtorku na środę chłodniej: około -12°C, przy gruncie około -14°C. Temperatura maksymalna we wtorek około -4°C, w środę około 3°C.

Ostrzeżenie RSO: PRZYMROZKI

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 29.03.2023 09:00

Województwo małopolskie powiaty: suski.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy około -5°C, przy gruncie do -6°C, w nocy z wtorku na środę chłodniej: około -8°C, przy gruncie około -10°C. Temperatura maksymalna we wtorek około 0°C.

Ostrzeżenie RSO: OPADY ŚNIEGU

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 27.03.2023 18:00

Województwo małopolskie powiaty: nowotarski i tatrzański.

Prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm.

Ostrzeżenie RSO: OPADY ŚNIEGU

Obowiązuje od: 27.03.2023 06:00 do: 27.03.2023 17:00

Województwo małopolskie powiaty: suski.

Prognozowane są opady śniegu, na obszarze powyżej 500 m n.p.m. powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.