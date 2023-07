Ostrzeżenie dla Małopolskiego 26.07.2023 17:54, Utrudnienia na A4 MOP Bagno

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA A4 MOP BAGNO

Obowiązuje od: 26.07.2023 17:54 do: 26.07.2023 19:00

Kolizja na A4 w MOP Bagno. Samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zablokowany lewy pas jezdni. Ruch odbywa się prawym pasem. Brak informacji co do ew. osób poszkodowanych. Przewidywany czas utrudnień ok. 1 h.

Co to jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.