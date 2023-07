Ostrzeżenie dla Małopolskiego 26.07.2023 12:27, Utrudnienia na A4 w m. Bochnia

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA A4 W M. BOCHNIA

Obowiązuje od: 26.07.2023 12:27 do: 26.07.2023 14:00

Kolizja na autostradzie A4 w m. Bochnia na odcinku w. Bochnia-w. Targowisko. Samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Krakowa. Zablokowany prawy pas jezdni. Ruch odbywa się lewym pasem. Przewidywany czas utrudnień ok. 2 h.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.