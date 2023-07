Ostrzeżenie dla Małopolskiego 26.07.2023 12:00, gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 26.07.2023 12:00 do: 27.07.2023 08:00

W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym w tym również opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.