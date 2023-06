Ostrzeżenie dla Małopolskiego 25.06.2023 14:13, Wypadek na dk nr. 75

Ostrzeżenie RSO: WYPADEK NA DK NR. 75

Obowiązuje od: 25.06.2023 14:13 do: 25.06.2023 16:10

Utrudnienia na dk nr. 75 w m. Tymowa w obu kierunkach, pomiędzy miejscowościami: Brzesko-Nowy Sacz. Samochód osobowy uderzył w betonowy mostek/ przepust przy drodze. Droga zablokowana. Dwie osoby ranne. Przewidywany czas utrudnienia 2 h.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.