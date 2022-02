Ostrzeżenie dla Małopolskiego 24.02.2022 09:24, Budowa mostu w m. Trybsz

Ostrzeżenie RSO: BUDOWA MOSTU W M. TRYBSZ

Obowiązuje od: 24.02.2022 09:24 do: 17.09.2022 00:00

W dniach od 01.03.2022 do 17.09.2023 r., zostanie wyłączony z ruchu most w ciągu drogi powiatowej na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz (gm. Łapsze Niżne). Objazd prowadzić będzie drogami zgodnie z oznakowaniem w terenie.

Budowa wym. mostu.

Dane na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Budowlanego ESBUD Ochotnica Dolna.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.