Ostrzeżenie dla Małopolskiego 23.09.2023 07:58, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

IMGW ostrzega: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 23.09.2023 do godz. 15:00 dnia 24.09.2023

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich.

Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

Czym jest RSO?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.