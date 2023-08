Ostrzeżenie dla Małopolskiego 21.08.2023 10:52, Utrudnienia na dk nr 28 w m. Gorlice

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK NR 28 W M. GORLICE

Obowiązuje od: 21.08.2023 10:52 do: 21.08.2023 15:00

Wypadek na dk nr 28 w m. Gorlice na odcinku Nowy Sacz-Jasło. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, jedna ranna. Droga zablokowana. Objazd drogą lokalną. Przewidywany czas utrudnień ok.2,5 h.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.