Ostrzeżenie dla Małopolskiego 21.05.2023 12:32, utrudnienia A4

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA A4

Obowiązuje od: 21.05.2023 12:32 do: 21.05.2023 14:30

Utrudnienia na A4 m. Biadoliny Szlacheckie. Wypadek drogowy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zablokowana jezdnia w kierunku Rzeszowa oraz lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Na jezdni w kierunku Rzeszowa utworzył się 3 kilometrowy zator. Na węźle Brzesko pojazdy są kierowane na DK 94. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.