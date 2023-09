Ostrzeżenie dla Małopolskiego 20.09.2023 08:57, Utrudnienie na dk 79

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK 79

Obowiązuje od: 20.09.2023 08:57 do: 20.09.2023 10:30

Nielepice - protest mieszkańców. Skrzyżowanie ulic Trzaskowskiego i Śląskiej. Protest polegać będzie na przechodzeniu przez przejścia dla pieszych przez uczestników zgromadzenia publicznego w odstępach czasowych. Dla pojazdów osobowych będą organizowane objazdy drogami lokalnymi. Pojazdy ciężarowe będą przepuszczane w odstępach czasowych, co 5 minut, przez protestujących. Chwilowe wstrzymania ruchu – zator drogowy

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.