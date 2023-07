Ostrzeżenie dla Małopolskiego 20.07.2023 09:27, Utrudnienia na dk. 7 w m. Głogoczów

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK. 7 W M. GŁOGOCZÓW

Obowiązuje od: 20.07.2023 09:27 do: 20.07.2023 11:00

Kolizja 5 pojazdów osobowych pojazdy blokują prawy pas jezdni. Powstały zator ma ok 3km. Ruch odbywa się lewym pasem

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.