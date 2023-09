Ostrzeżenie dla Małopolskiego 19.09.2023 15:15, przekroczenie stanów alarmowych/3

Ostrzeżenie RSO: PRZEKROCZENIE STANÓW ALARMOWYCH/3

Obowiązuje od: 19.09.2023 15:15 do: 19.09.2023 20:00

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 Obszar: zlewnia Rudawy (małopolskie)

Ważność: od godz. 14:09 dnia 19.09.2023 do godz. 20:00 dnia 19.09.2023

Przebieg: Na Rudawie obserwuje się szybki wzrost poziomu wody, aktualnie powyżej stanu ostrzegawczego. Spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego w profilu Balice.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.