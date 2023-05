Ostrzeżenie dla Małopolskiego 19.05.2023 22:22, Utrudnienia na DK7 Jawornik

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK7 JAWORNIK

Obowiązuje od: 19.05.2023 22:22 do: 20.05.2023 01:00

Utrudnienia na DK7 Jawornik w kierunku Krakowa -wypadek. Policja wyznaczyła objazd drogą serwisową. Przewidywany czas utrudnienia do 01:00.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.