Ostrzeżenie dla Małopolskiego 18.08.2023 15:26, Remont na drodze powiatowej nr 1543 K

Ostrzeżenie RSO: REMONT NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1543 K

Obowiązuje od: 18.08.2023 15:26 do: 25.08.2023 18:00

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 21 do 25 sierpnia 2023r. (poniedziałek-piątek) w godz. 7:00 - 18:00 będą prowadzone prace związanie z remontem drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok- Szczereż w miejscowości Czarny Potok i Olszana. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku w km 0+000 do km 0+750.Objazd zamkniętego odcinka drogi możliwy będzie drogą powiatową nr 1542 K Łącko - Naszacowice i drogami gminnymi. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zamknięcia drogi może ulec zmianie.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.