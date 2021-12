Ostrzeżenie dla Małopolskiego 17.12.2021 18:10, A-4 KOLIZJA/UTRUDNIENIA

Ostrzeżenie RSO: A-4 KOLIZJA/UTRUDNIENIA

Obowiązuje od: 17.12.2021 18:10 do: 17.12.2021 19:00

W m. Węgrzce Wielkie (pow. wielicki), na A-4 doszło do kolizji drogowej 3 pojazdów (2 samochody osobowe, 1 samochód ciężarowy). Zablokowany pas ruchu na kierunku do Rzeszowa. Utworzył się zator sięgający węzła Kraków - Wieliczka.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.