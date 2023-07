Ostrzeżenie dla Małopolskiego 15.07.2023 11:59, Utrudnienia na A4 w m. Kraków

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA A4 W M. KRAKÓW

Obowiązuje od: 15.07.2023 11:59 do: 15.07.2023 13:00

Kolizja na A4 w m. Kraków, pomiędzy Węzłem Kraków -Tyniec , a Węzłem Kraków -Skawina. Zderzenie 3 samochodów osobowych. Na jezdni prawej utworzył się zator o długości około 4 km w kierunku Tarnowa. W chwili obecnej brak szczegółowych informacji dot. tego zdarzenia i okoliczności z nim związanych.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.