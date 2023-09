Ostrzeżenie dla Małopolskiego 14.09.2023 02:15, gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 14.09.2023 02:15 do: 14.09.2023 14:30

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 330

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 02:30 dnia 14.09.2023 do godz. 14:30 dnia 14.09.2023

Obszar: Skawa do zb. Świnna Poręba, Dunajec do zb. Sromowce Wyżne (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, przewiduje się wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Brak

RSO - co to jest?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.