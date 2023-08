Ostrzeżenie dla Małopolskiego 14.08.2023 18:43, Utrudnienia na dk A4

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK A4

Obowiązuje od: 14.08.2023 18:43 do: 14.08.2023 20:45

Utrudnienia na dk A4, odcinek Bochnia-Kraków, kierunek Kraków. Wypadek 3 pojazdów. Na czas prowadzonych działań prze OSP oraz Policje droga zamknięta. Jadącym w stronę Krakowa zaleca się zjazd z A4 Na W. Targowisko na DW 963 następnie DK 94. Powstał zator długości ok 3 km.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.