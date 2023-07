Ostrzeżenie dla Małopolskiego 13.07.2023 18:08, gwałtowne wzrosty stanów wody/2

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/2

Obowiązuje od: 13.07.2023 18:08 do: 14.07.2023 12:00

Ważność: od godz. 17:39 dnia 13.07.2023 do godz. 12:00 dnia 14.07.2023.W związku ze spływem wód opadowych, na Małej Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody

w strefie stanów wysokich. W profilu wodowskazowym Jawiszowice prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Istnieje też możliwość osiągnięcia stanu alarmowego.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.