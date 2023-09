Ostrzeżenie dla Małopolskiego 12.09.2023 11:56, Upał/1

Ostrzeżenie RSO: UPAŁ/1

Obowiązuje od: 12.09.2023 11:56 do: 12.09.2023 18:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (11 powiatów) od 12:00/12.09 do

18:00/13.09.2023 temp. maks do 30 st, temp min 13-16 st. Dotyczy powiatów: bocheński,

chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski,

proszowicki, wadowicki i wielicki.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.