Ostrzeżenie dla Małopolskiego 12.09.2023 08:25, Utrudnienia na DK7 Gaj

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DK7 GAJ

Obowiązuje od: 12.09.2023 08:25 do: 12.09.2023 19:00

Utrudnienia związane z prowadzonymi robotami drogowymi. Zawężenie do jednego pasa ruchu obu jezdni DK7 zarówno w kierunku Myślenic jak i w kierunku Krakowa na odcinku dł. ok 200 m (pojazdy poruszać się będą pasami skrajnymi. Na jezdni w kierunku Zakopanego utworzył się około 3 kilometrowy zator. Na jezdni w kierunku Krakowa na długości około 3 kilometrów.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.