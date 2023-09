Ostrzeżenie dla Małopolskiego 11.09.2023 08:30, Roboty drogowe DK7

Ostrzeżenie RSO: ROBOTY DROGOWE DK7

Obowiązuje od: 11.09.2023 08:30 do: 11.09.2023 16:30

Miejscowość zdarzenia: Gaj, DK7

Rodzaj zdarzenia: Roboty drogowe

Opis zdarzenia: Utrudnienia związane z prowadzonymi robotami drogowymi. Zawężenie do jednego pasa ruchu obu jezdni DK7 zarówno w kierunku Myślenic jak i w kierunku Krakowa na odcinku dł. ok 200 m (pojazdy poruszać się będą pasami skrajnymi. Przewidywane zakończenie ok. godz. 16.00.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.