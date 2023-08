Ostrzeżenie dla Małopolskiego 11.08.2023 10:10, Utrudnienia na dp nr 1695K

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA DP NR 1695K

Obowiązuje od: 11.08.2023 10:10 do: 18.08.2023 00:00

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że z powodu planowanych robót nawierzchniowych droga powiatowa nr 1695K Zawoja – Przysłop - Stryszawa w Stryszawie (od os. Małysy do os. Hucisko) będzie nieprzejezdna w dniach od 16 – 18 sierpnia 2023r. (od środy do piątku).

RSO - co to jest?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.