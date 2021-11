Ostrzeżenie dla Małopolskiego 10.11.2021 15:44, Utrudnienia komunikacyjne

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE

Obowiązuje od: 10.11.2021 15:44 do: 18.11.2021 23:59

W dniach 15.11.2021 do 18.11.2021 r., całkowicie zamknięta będzie droga krajowa DK 49 w Nowym Targu, strona lewa na odcinku od skrzyżowania typu rondo z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika – odcinek od 0+100 do 1+000. Na ten czas zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodnie z oznakowaniem – objazd ulicami: Sikorskiego, Podtatrzańska, DK 47 Krakowska. Powodem tych utrudnień są prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni, układanie warstwy wiążącej nawierzchni, wymiana włazów studni kanalizacyjnych, układanie pętli indukcyjnych do sygnalizacji świetlnej, układanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Termin prac zakłada korzystne warunki atmosferyczne, jeśli one będą niekorzystne – termin może ulec zmianie.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.