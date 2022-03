Ostrzeżenie dla Małopolskiego 10.03.2022 11:01, wypadek drogowy w m. Łososina Dolna

Ostrzeżenie RSO: WYPADEK DROGOWY W M. ŁOSOSINA DOLNA

Obowiązuje od: 10.03.2022 11:01 do: 10.03.2022 13:00

W m. Łososina Dolna na drodze nr 75 doszło do potrącenia pieszego. Droga zablokowana. Utrudnienia ok. 1,5 godz.. Jedna osoba ranna.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.