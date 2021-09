Ostrzeżenie dla Małopolskiego 08.09.2021 23:46, Prace na drodze 1568K Łęka - Mogilno.

Co ma Kraków, czego nie znajdziemy w żadnym innym mieście? Na co narzekają, a czym zachwycają się krakowianie? WASZE ODPOWIEDZI

Co ma Kraków, czego nie znajdziemy w żadnym innym mieście? To pytanie zadaliśmy Wam na fanpejdżu Gazety Krakowskiej na Facebooku. Spośród setek odpowiedzi wyłowiliśmy kilkanaście najczęściej pojawiających się. Co najmocniej charakteryzuje miasto Kraka według mieszkańców i przyjezdnych? Na co najczęściej słychać narzekania, a co sprawia, że mimo wszystko z sentymentem wspominamy spacer wąskimi uliczkami Starego Miasta? Na liście czakram wawelski i... motorówka kupiona przez ZZM. Sprawdź zestawienie.