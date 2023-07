Ostrzeżenie dla Małopolskiego 07.07.2023 09:34, DK NR 73e WYPADEK DROGOWY

Ostrzeżenie RSO: DK NR 73E WYPADEK DROGOWY

Obowiązuje od: 07.07.2023 09:34 do: 07.07.2023 10:30

W m. Dąbrowa Tarnowska na DK nr 73e, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna. Droga zablokowana. Objazd ulicami miasta.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.