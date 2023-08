Ostrzeżenie dla Małopolskiego 05.08.2023 08:42, Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Ostrzeżenie RSO: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2

Obowiązuje od: 05.08.2023 08:42 do: 06.08.2023 18:00

W obszarach już występujących i w dalszym ciągu prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.