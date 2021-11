Ostrzeżenie dla Małopolskiego 04.11.2021 14:16, IMGW: silny wiatr/1

Ostrzeżenie RSO: IMGW: SILNY WIATR/1

Obowiązuje od: 04.11.2021 14:16 do: 04.11.2021 17:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (3 powiaty) od 13:52/04.11 do 17:00/04.11.2021 prędkość do 30 km/h, porywy do 85 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów: nowotarski, suski i tatrzański.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.