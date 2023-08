Ostrzeżenie dla Małopolskiego 04.08.2023 13:00, Silny deszcz z burzami

Ostrzeżenie RSO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Obowiązuje od: 04.08.2023 13:00 do: 05.08.2023 18:00

Województwo małopolskie powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 04.08.2023 13:00 do: 05.08.2023 16:00

Województwo małopolskie powiaty: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.