Ostrzeżenie dla Małopolskiego 03.09.2023 09:30, Burze z gradem

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 03.09.2023 09:30 do: 03.09.2023 18:00

Województwo małopolskie powiaty: wadowicki.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 03.09.2023 08:12 do: 03.09.2023 22:00

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 327

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 03.09.2023 do godz. 21:00 dnia 03.10.2023

Obszar: Zlewnie prawobrzeżnych dopływów Wisły oraz Czarna Orawa (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

RSO - co to jest?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.